活動現場超過400人參與。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府青年局鼓勵學生參與社團活動，今攜手桃園17間高中職漫畫研究相關社團，在桃園高中舉辦「MONA桃園高中職校漫研交流會」，許多學生都穿上喜愛的角色服裝，現場逾400人參與。青年局長侯佳齡表示，擴校交流可擴展視野，期許同學能透過社團活動探索職涯未來。

桃園MONA漫研聯盟最初僅由7校組成，MO為日文的桃子，NA為日文的7，故取名為MONA。目前成員已增至17校，包括大園高中、大溪高中、中壢家商、中壢高中、中壢高商、內壢高中、平鎮高中、永豐高中、武陵高中、南崁高中、桃園高中、陽明高中、新興高中、楊梅高中、壽山高中、龍潭高中與北科附工，聯盟定期舉辦交流活動。

創意戲劇演出。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

學生精心打扮成自己喜愛的角色。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

許多學生都打扮成自己喜愛的角色。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

今年擔任活動總召的桃園高中學生潘鈺涵分享，這次活動主題為「危機！喵星人的逆襲」，召集各校社團成員與已畢業的學長姐一同參加，過程雖辛苦但相當值得，感謝青年局一路以來的支援與指導。今日盛會超過400名學生參與，許多對動畫、漫畫、遊戲與小說的愛好者也藉此機會打扮成自己最喜愛的角色或年度熱門人物。

侯佳齡表示，青年局鼓勵學生多元學習發展，支持青年多元活動，辦理大型跨校交流活動，不僅能擴展視野，還可加強各校間的連結，這次17校漫研社聯盟的交流，充分展現青年創意，期許參與的同學們，能透過社團活動探索職涯未來。

青年局也提到，為提供高中職學校社團完整服務，青年局設有「校園社團資源中心」專人專線，不僅提供課程、活動補助及場地借用等資源，更傳授社團經營經驗與資源媒合，歡迎對社團活動有興趣的青年致電諮詢。