據統計，今天收盤股價創上市櫃來新高的有：上市股PCB設備廠揚博、汽電共生股大汽電、食品股豆府等3檔，以及上櫃股連接線、連接器股信邦、食品股宏全以及影像感測器模組廠亞泰等3檔。
6檔上市櫃股價今天續寫新高
台股元宵節行情表現亮眼，本周集中市場大漲4.48％、衝上15,600點關卡之上，櫃買市場更大漲6.19％、站上200點大關，雙雙寫下近8個月來新高，整體盤勢表現樂觀，但更有6檔上市櫃股股價悄悄收上市櫃來歷史高點。
台股元宵節行情表現亮眼，本周集中市場大漲4.48％、衝上15,600點關卡之上，櫃買市場更大漲6.19％、站上200點大關，雙雙寫下近8個月來新高，整體盤勢表現樂觀，但更有6檔上市櫃股股價悄悄收上市櫃來歷史高點。
據統計，今天收盤股價創上市櫃來新高的有：上市股PCB設備廠揚博、汽電共生股大汽電、食品股豆府等3檔，以及上櫃股連接線、連接器股信邦、食品股宏全以及影像感測器模組廠亞泰等3檔。
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