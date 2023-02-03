台股元宵節行情表現亮眼，本周集中市場大漲4.48％、衝上15,600點關卡之上，櫃買市場更大漲6.19％、站上200點大關，雙雙寫下近8個月來新高，整體盤勢表現樂觀，但更有6檔上市櫃股股價悄悄收上市櫃來歷史高點。