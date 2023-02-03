據統計，今天收盤股價創上市櫃來新高的有：上市股PCB設備廠揚博、汽電共生股大汽電、食品股豆府等3檔，以及上櫃股連接線、連接器股信邦、食品股宏全以及影像感測器模組廠亞泰等3檔。

宏全砸71億設廠 今年營運添柴火
訂單在手 亞泰金屬明年不看淡
八方雲集豆府齊報喜 Q4喊旺
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