今年台灣燈會在台北，不僅信義區有全聯光影藝術、台北101、新光三越兔年燈會、統一時代百貨等群起點燈吸客，且逢情人節與開學前商機，信義區人潮依舊滿，新光三越指出，2023年1月全台受惠春節長假，整體業績增長2～3成，尤其是信義區從小年夜至今，人潮不間斷，估計可望旺至2月19日燈會結束，而在此期間，餐飲業績最旺，且因2日起天氣又轉涼，亦出現搶購保暖商品。

遠百元月業績受惠春節長假至少有35％成長，遠百強調，連假長、天氣冷加上出國人數沒有想像中多，在台過年除出遊，還是逛街、用餐、看電影為主，遠百有影城的商場業績成長4成，表現亮眼的業種包括餐飲、家用寢飾、服飾等，業績都有高達5成以上爆發力；而迎來2月有情人節、開學季，年輕族群除了滿手紅包，還有即將普發的現金6千元，估計會帶動運動休閒用品與3C用品等業績，樂觀看待1～2月業績仍持續大幅成長。

而購物中心、outlet商場在春節期間的業績亦超乎預期！桃園大江購物中心連假業績超乎預期，成長超過6成，受惠年節購物、餐飲及電影院人潮帶動，其中戶外用品、保暖服飾等業績更是倍數成長，累計元月業績較去年同期大幅成長高達90％，大江分析，除了春節長假人潮帶動，去年春節落在2月，比較基期低，相對才有大幅成長的數字，唯百貨業界還是因春節落點的關係，通常都會以1-2月累計業績來做比較，以後續還有情人節、開學商機，加上普發現金6千元等題材助攻，有望推升1～2月業績至少成長3～4成。