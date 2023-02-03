衛生福利部朴子醫院與敏惠醫護管理專科學校今簽訂產學合作備忘錄，將結合雙方資源與優勢，創造實習與就業上的互惠關係。（朴子醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛生福利部朴子醫院與敏惠醫護管理專科學校今簽訂產學合作備忘錄，將結合雙方資源與優勢，創造實習與就業上的互惠關係。（朴子醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛生福利部朴子醫院與敏惠醫護管理專科學校今簽訂產學合作備忘錄，將結合雙方資源與優勢，創造實習與就業上的互惠關係，朴子醫院表示，將提供敏惠醫專護理科學生生活獎學金、畢業後就業保證，長期照顧與健康促進管理科學生實習期間，還提供住宿、實習津貼，比照員工薪資，藉此留住人才，畢業後無縫接軌進入職場。

今朴子醫院院長賴仲亮與敏惠醫專校長葉至誠代表雙方簽署產學合作備忘錄，敏惠醫專團隊由校長帶領副校長曾瑞譙、護理部主任張文軫、學務處主任張淑惠、技術合作處主任方焄蓮、教務處老師潘君茂共同出席，立委蔡易餘、蔡易餘服務處主任呂文正和台灣長照人才品管學會理事長謝文淮出席見證。

蔡易餘說，嘉義縣是全台老化之冠，朴子醫院一直秉持成為沿海地區民眾醫療保健守護願景，提供急慢性照護，並設有護理之家、日間照顧中心、社區長照C據點等長期照顧服務，此次朴子醫院與敏惠醫專簽立產學合作，對於在地護理及長期照顧人力培育、留任，有重大意義。

賴仲亮說，將與敏惠醫專建立長照深度合作的模式，提供生活獎學金、實習津貼及住宿，以減輕家長負擔，讓學生安心就學、就業，盼在護理、長照上建立產學合作關係，讓就讀護理、長照科的學生日後因此投入護理照護、長照服務工作，學習在敏惠，就業在朴醫，強強聯手，培育留任專業人才，守護民眾健康。