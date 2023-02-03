鄭文燦：6000元津特別預算已在準備，希望能趕快領、方便領，用多元的方式領。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統、副閣揆鄭文燦等人今出席「臺灣之友會『感恩迎新春聯歡之夜』」；鄭文燦致詞時，提到全民普發6000元津貼一事表示，特別預算這兩天已在準備，希望能趕快領、方便領，用多元的方式領。

此外，蔡英文總統今難得沒有事先準備新聞稿，完全「自由發揮」；蔡英文致詞表示，過去7年施政，大家或許有些不滿意，但是大家也都能夠體諒政府做不夠，謝謝大家，也希望持續給予執政團隊支持，讓政府做更多的事情。

蔡英文表示，這幾年挑戰很多，但讓世界看到台灣人真的很有韌性。當面對來自中國大陸的威脅，台灣人展現自信跟冷靜，這讓國際上有很多對她的評價，「但這不是蔡英文個人，是台灣人集體榮耀」。

蔡英文也在會中感謝前行政院長蘇貞昌，他說，蘇貞昌前幾年帶領內閣團隊一關一關過，真的很能忍，忍到交接完馬上去開刀，希望大家給他鼓勵。未來一年也是挑戰重重，政府要持續把經濟穩住，對於受到衝擊的弱勢者也要特別照顧，希望新的內閣在蘇貞昌打下的基礎繼續進步。

民進黨祕書長許立明致詞表示，上周三要去南投輔選立委補選候選人蔡培慧，到台北車站準備要搭高鐵時肚子很餓，所以去買了便當，在下午4時30分的高鐵上吃當天的第一餐，接任秘書長後，自己四處走闖，但今天一定要來到這裡。

許立明說，這是他接任民黨秘書長後的第一場公開餐會，台灣之友會長年對台灣主權、守護台灣自由民主價值很堅持，這讓身為「台灣囝仔」的他很敬佩，自己要藉此跟大家表達敬意。

鄭文燦致詞則說，「大仁哥（閣揆陳建仁）說話很溫柔卻很堅定，讓朝野對話，希望能有好的開始。」他強調，遇到越大困難，大家要越團結，行政院長陳建仁說，政務官要像牧羊人一樣，而好的牧羊人身上要有羊的味道，如此才是接地氣，看到人民的痛苦。

他表示，希望蔡英文執政的8年，是台灣人幸福的8年，也是展現台灣個性的8年，更希望以後的總統候選人能夠順利當選。