桃園市長張善政與新竹縣長楊文科聽取橫山書藝館雙年展導覽。（蔡明亘攝）

新竹縣長楊文科今率領縣府團隊到桃園市橫山書法藝術館，與桃園市長張善政及市府團隊請益興辦大型特色美術館的經驗，楊與張聽取書藝館雙年展導覽後也進行會談，討論今年夏季即將登場的世界客家博覽會雙方合作事宜。

張善政表示，新竹縣正籌設美術館，因此率領縣府團隊來桃園參觀橫山書藝館，汲取興建及營運經驗，作為未來美術館的參考，非常歡迎對方造訪桃園，相信透過今日交流，將有助於新竹縣政府打造一座符合地方需求的美術館。

張善政指出，桃園市立美術館採全台首創「一機關多場館」營運模式，其中橫山書藝館是桃園市立美術館群首間開館的分館，前年10月開館至今，吸引將近14萬人次入館成績亮眼。另位於青埔的兒童美術館也將完工，最大的母館桃園市立美術館也坐落在青埔，目前正興建中，未來各場館都將成為桃園培育文化藝術的重要據點。

楊文科提到，縣府正在規畫成立新竹縣立美術館，就美術館的定位、文化使命、規模大小等，相信橫山書藝館可作為很好的參考對象，因此今日率文化、教育、民政及相關局處首長前來參訪取經。

楊文科也說，今年8月桃園市將舉辦2023世界客家博覽會，桃竹苗是客家族群分布最主要的地區，新竹縣也是客家大縣，因此特別來向張善政請益，如何擴大參與共襄盛舉，讓世客博舉辦得更成功。

桃園市長張善政與新竹縣長楊文科雙方也趁這次見面，討論2023世界客家博覽會相關規畫。（蔡明亘攝）

張善政表示，2023世客博將於今年8月在桃園登場，屆時會有台灣館及世界館，身為客家重鎮的新竹縣也不能缺席，因此今日他與楊文科也交換意見討論，共同決議讓新竹縣規畫的規模再擴大，除原規畫的靜態展示外，也將加入動態展演，讓整體內容更豐富，盼透過桃園、新竹、苗栗等客家重要縣市合作無間，展現客家文化特色。