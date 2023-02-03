網路上常說「孩子的教育不能等」，但床事若由媽媽「以身作則」，實在會讓人難以接受。一名女網友表示，自己平時在外租屋，某天沒搭到末班公車，只好在深夜回家，沒想到竟然撞見媽媽和弟弟在床上翻雲覆雨的景象，媽媽還解釋正在教弟弟健康教育，讓這名女網友直說：「你覺得我會信嗎？」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她獨自在外租屋，而爸爸、媽媽、哥哥、弟弟則住在一起，現年48歲的媽媽外表看起來僅有38歲，是某國中的健康教育老師，18歲的弟弟還是大學生，某天原PO無意間目擊了「老媽跟老弟上床」的現場。

原PO回憶，當天爸爸和哥哥一同外出，家裡只有媽媽和弟弟，而她也恰巧因為工作比較晚下班，錯過了末班公車無法回到租屋處，「當我回到家發現都沒人，進爸媽房間也沒人，想說我弟在睡覺去嚇嚇他」。

不料，開燈後被嚇到的反而是原PO，因為映入眼簾的是媽媽和弟弟在魚水交歡的恐怖畫面，而媽媽還連忙辯稱是在做健康教育，原PO崩潰地說：「你覺得我會信嗎？有夠好笑，只能說我的眼界又更寬廣了」。

貼文曝光後，一票網友認為是創作文，紛紛留言，「我光是想到就覺得噁心，看片也會特別跳過什麼父女、母子之類的，完全不能接受」、「我以為這種事情只會出現在成人片裡」、「這年頭什麼都有」。不過原PO也說，「超級拔辣的事情竟然被我遇到，如果覺得是創作文那就這麼覺得吧，因為我本人也覺得很創」。