王瑞霞擁精湛歌藝，曾唱紅多首熱門歌曲。（摘自王瑞霞臉書）

王瑞霞去年5月確診康復後，竟發身體與心理上意外出現許多不適症狀，包括四肢無力、快速情緒轉變、心情沮喪抑鬱等，甚至懷疑自己是憂鬱症纏身，她無奈說，這輩子從沒發生過這種狀況，每天早上起床的心情都不太一樣，時好時壞。

她目前持續看中醫調身體，醫生叮嚀她放鬆心情、不要胡思亂想及保持正能量，也表示，台北之前連續下雨長達1個多月，連帶導致心情變得愈加低落，某次身體不舒服在床上躺了2天，任何事都無法去做，很感謝老公、女兒的體諒照顧，「老公有時候一看到我有點不舒服，馬上叫我去躺著休息，也會叫女兒不要來吵我」。

她最近身體狀況越來越好，加上過年期間回台中娘家待10天，她與家人們一起赴嘉義蘭潭等地旅遊，曬著溫暖的冬日陽光，欣賞當地美景，她開心說：「可以多去旅遊、運動，調節身心，陽光面會多一點。」正忙籌備新專輯的她，即將進行錄唱工作，至於會擔心唱歌會被心情影響？她坦率說，「我跟它拚了，拚命三郎，但無法預測每天的狀態，這很妙。」