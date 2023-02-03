Youtuber蕾菈是「反骨男孩」團員之一，約旦混血的她臉蛋精緻立體且身材火辣，長相神似鐵肺歌姬鄧紫棋，因此有「小鄧紫棋」封號，18歲那年她就嫁人生子，卻黯然破局，好在後來找到真愛、DJ老公湯宇，目前已是懷上二胎的幸福媽咪，日前她在IG更新近況，驚傳已宮縮一整天，卻只能忍到回家才休息。

蕾菈2日在老公陪伴下出席公開活動，挺著3個月孕肚的她，穿著一襲黑色禮服，踩著粗跟高跟鞋四處走動，辛苦忙完回到家中後，還得持續練習DJ機器，準備隔天夜店活動，但其實一整天都在宮縮，晚間她累到整個人躺在床上，分享現況：「懷孕後第一次宮縮，坐著站著都很痛苦，只有躺下來最舒服」，更感性提到：「看來這孩子不准我太辛苦」。

蕾菈宮縮嚴重到只有躺著才能緩解症狀。(圖/蕾菈 IG)

事實上，蕾菈去年11月中旬驗出懷孕時，僅過一個月就出現孕吐反應，所幸醫師告知她平安無事，哪知，一波未平一波又起，12月她二度確診新冠肺炎，出現嚴重頭痛而無法入睡的狀況，但已當媽的她，為了肚裡寶寶的健康，又不敢隨意服藥，好在後來休息3天後，驗出陰性反應，這才鬆了一口氣。