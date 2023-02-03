紀露霞、西卿、劉福助、文香、亦帆、朱海君、陳明章、董事長樂團、許富凱、曹雅雯等人，將在18、19日參與由桃園市政府文化局於桃園展演中心舉辦「穿樂百年 咱的臺語歌—臺語百年歌曲音樂會」。台灣國寶文夏在去年逝世，遺孀文香將在音樂會上演唱文夏經典音樂作品。

文香表示，文夏已經離世10個月，但這段時間都沒有來過她夢中，「我想可能是我們過去53年幾乎天天在一起，現在他終於可以一個人輕鬆。謝謝朋友們的關心，常常來陪我聊天、打麻將，就是怕我孤單一個人在家多想，我相信老師現在在另一個世界，繼續從事他最熱愛的歌唱事業。」

音樂會由董事長樂團吉董（吳永吉）擔任音樂總監，歡迎民眾至KKTIX免費索票，演出以復古、傳承與創新為主軸，體現臺灣歷史、文化、鄉土特色。他們再次與好友們聚首舞台，傳唱台語歌謠，更期待與歌迷朋友再相會，一起唱出這片土地文化的記憶，熱情邀請民眾一起回味百年來令人感動的時刻。