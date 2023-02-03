副總統賴清德接任民進黨主席後，被認為民進黨2024總統候選人已定於一尊，至於副總統人選也備受討論，而近期傳出駐美代表蕭美琴是最有可能的副手人選，堪稱是最強的組合。近日就有媒體報導，蕭美琴這幾天將「返台述職」，預計將在台灣停留9至10天才會再度回到美國，引發討論。

根據《鏡新聞》報導，蕭美琴預計近日返回台灣，將停留9至10天才會再度回到美國，而根據以往的例子，我國的外交大使在任期內，其實每2、3年就會有例行性的業務報告，如果不是本人主動提出要返回台灣，就只有總統或是外交部長有權限能要求外交大使當面報告。

該份報導更指出，前駐美代表程建人透露，這樣的情形通常表示國內有緊急的要事商量，或是她有重要急事要報告，不方便透過電話、保密電話等。而對於被傳言要和賴清德搭檔參選2024，蕭美琴則回應，這是無中生有的想像，不用再多做討論，她目前的責任就是為台美關係努力，讓台灣的外在環境更穩定更繁榮，並強調這是自己唯一的目標。