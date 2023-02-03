副總統賴清德接任民進黨主席後，被認為民進黨2024總統候選人已定於一尊，至於副總統人選也備受討論，而近期傳出駐美代表蕭美琴是最有可能的副手人選，堪稱是最強的組合。近日就有媒體報導，蕭美琴這幾天將「返台述職」，預計將在台灣停留9至10天才會再度回到美國，引發討論。
根據《鏡新聞》報導，蕭美琴預計近日返回台灣，將停留9至10天才會再度回到美國，而根據以往的例子，我國的外交大使在任期內，其實每2、3年就會有例行性的業務報告，如果不是本人主動提出要返回台灣，就只有總統或是外交部長有權限能要求外交大使當面報告。
該份報導更指出，前駐美代表程建人透露，這樣的情形通常表示國內有緊急的要事商量，或是她有重要急事要報告，不方便透過電話、保密電話等。而對於被傳言要和賴清德搭檔參選2024，蕭美琴則回應，這是無中生有的想像，不用再多做討論，她目前的責任就是為台美關係努力，讓台灣的外在環境更穩定更繁榮，並強調這是自己唯一的目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。