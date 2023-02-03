澎湃新聞3日報導，在2022年大陸全國人口規模持續負增長情況下，有6個中西部省分宣告常住人口逆勢增長。

貴州省統計局、大陸國家統計局貴州調查總隊對外公布了《貴州省2022年經濟運行情況》，消息稱，2022年貴州人口總量增加，常住人口城鎮化率持續提高。2022年底，全省常住人口3856萬人，比上年底增加4萬人。其中，城鎮常住人口2114萬人，占年底常住人口的比重為54.81％，比上年底提高0.48個百分點。全年出生人口42.5萬人，人口出生率為千分之11.03；死亡人口28.2萬人，人口死亡率為千分之7.32；人口自然增長率為千分之3.71。

貴州省人口增長由負轉正。統計顯示，貴州省人口淨流出規模在2022年大幅減少，由上一年的25.2 萬人降至10.3萬人。

近期，江西、甘肅、廣西、重慶、青海等省分也已公布了2022年常住人口資料，其中，2022年底江西全省常住人口4527.98萬人，比上年底增加10.58萬人；2022年底甘肅全省常住人口2492萬人，比上年底增加2萬人；2022年底廣西常住人口5047萬人，比上年底增加10萬人；2022年底重慶常住人口3213.3萬人，比上年底增加0.9萬人；2022年底青海省常住人口595萬人，比上年底增加1萬人。

以上5個人口總量增長省分中，甘肅、重慶的人口自然增長率分別為千分之負0.04和千分之負2.11，江西的人口自然增長率也僅為千分之0.25，這意味著省際間的人口流入對當地常住人口增長起到了重要拉動。

大陸《第一財經》報導，廈門大學對去年沿海受疫情影響，人口外流省分有部分人口回流分析，「回老家生活成本比較低。」未來中西部地區發展機會增多，這些人可能留在當地就近就業、更好照顧家庭。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，一方面，去年沿海的長三角、珠三角受疫情影響，有部分人返回老家。「畢竟老家的生活成本低一些。但這是短期行為還是長期態勢，還有待觀察。」

華龍網報導解釋，近年來重慶社會經濟始終保持良好發展態勢，本地就業機會進一步增多，與東部沿海地區的差距不斷縮小，人口集聚能力不斷強化，流出市外人口規模持續減少。同時重慶城市形象不斷提升，對人口吸引力逐漸增強，市外流入人口不斷增加。流出市外人口和市外流入人口規模一降一增作用下，重慶淨流出人口規模繼續保持逐年下降趨勢，人口淨流出狀況顯著改善。