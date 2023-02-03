中共港澳系統深入學習貫徹中共二十大精神專題會議今天在北京舉行，全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍出席會議並講話。他強調，二十大報告關於港澳工作的重要論述，是對一國兩制實踐經驗的高度凝練和科學概括，是習近平新時代「中國特色社會主義思想」的新成果，為做好新時代港澳工作提供根本遵循。

夏寶龍指出，深入學習貫徹二十大精神，港澳系統必須深刻把握習近平關於港澳工作重要論述的精髓要義，更好用以指導港澳工作實踐。要清醒認識一國兩制前進道路上面臨的各種考驗，克難攻堅、守正創新，團結奮鬥、實幹擔當，更加紮實有效地做好各項工作。

會上，中央港澳工作領導小組辦公室、國務院港澳辦，香港中聯辦，澳門中聯辦，駐港國安公署，外交部駐港公署，外交部駐澳公署作交流發言。中央港澳工作領導小組成員單位與會人員在北京主會場參與；中央駐港、駐澳機構與會人員分別在深圳、珠海兩個分會場參與。