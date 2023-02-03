平溪分館特別結合在地的天燈文化，推出應景的「親子鬧元宵」開學活動。（新北市立圖書館提供）

過完元宵即將開學，新北市立圖書館平溪分館結合在地天燈文化，於2月3日至12日推出應景的「親子鬧元宵」開學活動，除了讓親子能感受元宵節的氣氛，同時為學童收心。另平溪分館也配合2月11日天燈節活動，當天延長開館時間至晚間9點，讓民眾可以在圖書館用另一個角度欣賞一年一度的美景。

新北市立圖書館王錦華館長表示，每年「平溪天燈節」總是吸引大批遊客前往，緊鄰平溪支線鐵道的平溪分館，擁有視野極佳的觀景窗，不但可以一邊閱讀，一邊欣賞臺灣最美的平溪支線彩繪火車，還可以觀賞每年元宵限定的天燈齊放美景。元宵節過後即將開學，平溪分館也特別規畫「親子鬧元宵」DIY，以及「天燈翻翻樂」活動，帶領孩子體會節慶意義，同時為開學準備做收心操。

平溪分館「親子鬧元宵」活動，包括「藍鵲迎春」窗花DIY，即日起至2月12日只要親子一同入館，即可免費領取窗花手作材料包一份；天燈代表平安、祈福，為了讓大家可以更深刻感受地方的獨特文化，平溪分館也特別準備了應景的「祈福平安小天燈」，小朋友可以自行DIY，自製獨一無二的專屬天燈，期許新學期能達成新希望，同時從動手組裝的過程中，認識天燈的構造與由來。

活動期間只要申辦借閱證，便可以參加「兔來運轉」扭蛋活動，有機會可以扭到祈福小天燈、開運黑金瓶、環保動感音箱、以及超商禮券等新春好禮；借5本書還可免費兌換限量咖啡。另外還有「天燈翻翻樂」小小知識家活動，讓小朋友可以透過有趣的翻翻樂遊戲，認識平溪在地特色，以及特有的元宵文化。

此外，青少年圖書館2月5日及12日一連二個周日也推出充滿濃濃年味的「春鬧6－安坑揚舞迎玉兔」藝術閱讀活動，新店在地藝術家將帶來包括薩克斯風、二胡與現代舞等多元風格的音樂舞蹈展演，還有在地店家、藝術文化團體等一同參與的在地藝文市集，現場並免費提供浴衣、花藝及流體畫等多項體驗活動，讓民眾可以以充沛的藝文能量開啟兔年新春氣象。