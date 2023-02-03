宇舶表（HUBLOT）與當代藝術大師村上隆再度合作，在紐約宣布一項聯名藝術計畫，推出13款以村上隆微笑之花為設計元素的聯名表，其中第13款聯名表已搶先曝光，要買到這只聯名表必須先蒐集前面12款聯名表的NFT，由於要買到聯名表難度很高，要蒐集完整12款聯名表NFT 更是難如登天，第13款聯名表稱得上是「史上最難買到的表」。

這項聯名藝術計畫的玩法就像是電玩遊戲，13只腕表與NFT數位藝術作品，將透過分階段的數位銷售方式，以購買權與擁有權的方式進行，同時也將優先禮遇之前宇舶與村上隆聯名表和NFT聯名數位藝術作品的的藏家，遊戲本身其實就是一場行動藝術，所有買家也將成為行動藝術的一份子，十分有趣。

村上隆與宇舶表合作推出經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹聯名表，購買門檻高，將是史上最難買到的腕表。（HUBLOT提供）

村上隆說：「從我和宇舶表的合作公諸世人後，我們深信雙方會以創新的藝術表現形式，推出聯名表和數位藝術作品，如今我們更期盼，未來將持續透過獨特的方式，呈現融合當代藝術的時計。」

13只聯名NFT數位藝術作品，靈感來自1970年代日本電玩和電視節目，以及經典融合系列村上隆All Black聯名表，13款聯名表將在今年3月底日內瓦鐘錶與奇蹟展（Watches and Wonders）全數展出，其中12款聯名表將在特定平台上獨家發行，購買者必須先擁有宇舶和村上隆聯名發行的NFT數位藝術作才能登入，目前已發行324款聯名NFT數位藝術作品。

沒有NFT數位藝術作品的買家，即起至4月可在OpenSea進行交易，取得入場門票後再登入特定線上平台購買12款腕表。凡購得12只聯名表，並取得12款專屬聯名NFT數位藝術作品者，才有資格購買第13款聯名表，由於購買的門檻高，屆時若無人能達到門藍，該只聯名表將逕行拍賣，拍賣所得將捐贈慈善機構。