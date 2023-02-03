南部水情嚴峻，連高雄市長陳其邁都呼籲中央調整高雄水情燈號。經濟部水利署表示，下周將召開中央水情會議，檢討全國降雨供水狀況，地方的燈號調整訴求會納入討論。據了解，屆時即可能裁示高雄水情調升至提醒綠燈，先以各方節水因應。至於現行台南夜間減壓黃燈、嘉義提醒綠燈同步檢討，不過燈號再升級機率不高。

南部去年以來降雨量近30年來最低，高屏溪流量持續同期新低，且未來一季雨量推估偏少，南水局與陳其邁都建請中央把高雄水情轉為綠燈，提醒民眾節約用水，台水方面，已開始減少高屏溪北送支援台南每日10萬噸清水水量。

面對南部供水吃緊，水利署表示，下周將召開中央水情會議，特別是南部進入枯水期，川流水減少，會特別關注，屆時也會聽取氣象局對未來天氣與降雨的展望報告，觀察現行水節水與調度。

對於是否調升高雄燈號，水利署未立刻承諾，但強調「地方對水情的意見反映，都會在會中納入討論。」

據了解，以高雄吃緊狀況，當天水情會議會做成水情燈號調升為綠燈裁示，但不會立刻拉到黃燈。目前全台水情多是正常藍燈，只有台南實施黃燈夜間減壓供水，以及嘉義亮提醒綠燈。雖然會議以檢討南部供水政策為主，但因兩地區已先提高燈號，水庫用水評估都還可支撐，現階段再升級燈號機率很低。