日本AV女優辻井穗乃果(辻井ほのか)以傲人H級上圍和長舌聞名，不過近日她驚傳遭遇重大事故，並PO出傷勢照，透露臉部縫了15針，悲嘆「恐怕不能再工作了」。

辻井穗乃果2日在社群曬出傷勢照，表示自己遇到重大事故，頭部骨折、鼻子2度骨折、臉縫了15針，她也認為很難完全康復不留痕跡，坦言自己真的不是很幸運，並表示暫時無法工作，也擔心未來無法再工作。

辻井穗乃果遇嚴重車禍。（圖／取自辻井穗乃果推特）

而辻井穗乃果沒多說發生什麼事，讓粉絲相當擔心，紛紛留言關心，連知名AV女優波多野結衣也驚呼，「到底發生什麼事了？」對此，AV達人「一劍浣春秋」在部落格表示，紀公司透露辻井穗乃果是遇到車禍，走在路上突然被強烈地撞擊後就失去知覺，醒來後就變成這樣了。

由於她被撞後是臉先著地，破相的可能性極大，因此經紀人也說這是有可能「生涯全毀的重大傷勢」，目前只能先好好養傷，由事務所幫忙釐清事故以及賠償事宜。辻井穗乃果外型亮眼加上擁有高挑傲人身材，讓她擄獲不少粉絲，而她也以長舌聞名，受到關注。