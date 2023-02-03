台北市長蔣萬安3日出席吉瑞慈善公益協會捐贈復康巴士典禮，他在典禮上感謝企業捐贈，承蒙他們的付出讓北市的復康巴士得以持續汰舊換新，並表示，政府的力量有限，但民間的力量無窮，感謝各方企業持續關懷身障朋友不遺餘力。

蔣萬安表示，台北市吉瑞慈善公益協會成立於2020年，本於人飢己飢、人溺己溺的精神，關懷社會弱勢族群，由樓更深理事長為紀念父母，各取其名字命名為吉瑞，主要規畫慈善捐款專案，包含今年捐贈北市2輛復康巴士、協助澎湖惠民醫院的重建，以及協助臺中基督教醫院購置病床等等，持續將愛心回饋地方。

蔣萬安接續提到另位捐贈者北區50嵐，蔣強調他本身也是50嵐手搖飲的愛好者，也感謝50嵐多年的陪伴，更讓人欽佩的是，50嵐企業在成功之後，將成功的果實回饋給地方的精神。

蔣萬安表示，政府的力量有限，但民間的力量無窮，目前台北市共有328輛小型復康巴士，平均每月服務趟次約4萬5千趟次，近年來在民間企業團體及善心人士的捐贈下，台北市的復康巴士持續汰舊換新，提升整體服務品質，感謝各方民間企業團體的鼎力相助。