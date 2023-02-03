2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排窮劇場和江之翠劇場聯手打造的《感謝公主》精彩片段。（羅永銘攝）

2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排「明日和合製作所」帶來的「和合夢」精彩片段。（羅永銘攝）

2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排「明日和合製作所」帶來的「和合夢」精彩片段。（羅永銘攝）

2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排「明日和合製作所」帶來的「和合夢」精彩片段。（羅永銘攝）

2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排「榮興客家採茶劇團 」帶來的「少年英雄」精彩片段。（羅永銘攝）

2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排「榮興客家採茶劇團 」帶來的「少年英雄」精彩片段。（羅永銘攝）

2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排「國光劇團」黃宇琳帶來的「誰是英雄？」精彩片段。（羅永銘攝）

2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排「國光劇團」黃宇琳（右起）和溫宇航帶來的「誰是英雄？」精彩片段。（羅永銘攝）

2023台灣戲曲藝術節將於4月6日開跑，台灣戲曲中心31日舉辦活動記者會，現場安排「國光劇團」黃宇琳（右起）和溫宇航帶來的「誰是英雄？」精彩片段。（羅永銘攝）

國立傳統藝術中心轄下的臺灣戲曲中心，即將舉辦年度大型品牌劇展「2023臺灣戲曲藝術節」，由國立臺北藝術大學張啟豐副教授擔任策展人，匯集12組戲曲盛大演出。 國立臺北藝術大學副教授張啟豐以策展人身份出席活動記者會表示，今年臺灣戲曲藝術節以『超時空』為橋樑，讓傳統戲曲英雄人物現身舞臺；更以『超時空』為視角，展現當代創作者的英雄。並以「英雄」為引，策畫12檔傳統與跨界並陳的戲曲節目，各自以不同時空背景和思維提出詰問，描繪出不同以往的英雄面貌。

「2023臺灣戲曲藝術節」首度推出大廳加小廳雙旗艦製作，大表演廳旗艦秀琴歌劇團與阮劇團合作，以東寧王朝歷史為本，由資深劇場編導王友輝以女性視角重新詮釋，秀琴歌劇團三巨頭張秀琴、莊金梅、米雪，與金獎組合張孟逸、古翊汎聯袂打造本屆史詩旗艦大作《鳳凰變》；小表演廳旗艦則由曾二度獲得傳藝金曲獎最佳年度演出獎得主的真快樂掌中劇團，帶來全新編創作品《垚》打破表演者與觀眾對立的劇場形式，並藉由表演者、戲偶、觀眾三方面的視角， 建構出「臺前」與「臺後」生命迭起的精彩故事，更值得注目的是，今年也將首度策辦臺灣戲曲藝術節首檔沉浸式跨場域製作《和合夢》，明日和合製作所將引導觀眾穿梭古今，在臺灣戲曲中心各處游走，創造有別於過往的戲曲觀演體驗。

2023臺灣戲曲藝術節透過英雄的敘事，展現出臺灣在地傳統戲曲的多元樣貌12組優秀戲曲團隊輪番上陣，自4月清明假期開始，帶來12檔共計53場次的精彩演出，邀請觀眾一起踏上英雄的征途，走訪不同時空次元找出英雄與你的最大公約數，譜寫屬於自己的英雄史詩。