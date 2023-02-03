不少情侶穩定交往後會有進一步規劃結婚的打算，但當兩人沒有對婚姻或婚後生活的共識，恐怕會導致雙方分手。一名網友在網路上發文表示自己和女友月入8、9萬，然而女友物慾太高，導致女友工作數年存款卻不到20萬，而自己的存款卻早已破百，兩人溝通後女友卻回應「沒有花過你的錢」，讓他心痛表示交往五年到底該不該結婚。

一名男網友在《Dcard》上以「女友物慾超高，該結婚嗎？」為題發文，他表示自己和女友交往五年，近日兩人打算規畫結婚，他透露女友既聰明又漂亮，且有不錯的收入，對他也很好很用心，然而女友最大的缺點就是物慾超級高，原PO指出「她可以每個月都把薪水給花光，或是花到只剩一些」，他表示女友都把錢花在享受生活，「以前都一直覺得可能她賺的就不多，所以花光很正常」，但經過原PO深入了解後才得知女友的月收高達8、9萬，他也不解的說「賺這麼多為什麼不存一些起來」。

原PO表示自己的收入和女友相當，但自身每月都能存下3、4萬，且工作至今已存下破百萬，然而當自己詢問女友時才發現她存款僅不到20萬，他感嘆表示「在用錢這一塊我們超沒共識，她覺得她都是花自己的錢，而且也沒有負債 就想把錢拿來享受生活有什麼不對」，但原PO也提出看法表示「我覺得如果未來要結婚成家，勢必會有很多地方需要用錢，不先未雨綢繆我會很沒有安全感」。

原PO表示自己把此事告訴女友後，女友卻回覆「你已經存那麼多了為什麼要擔心錢的事？我的用錢觀就是這樣子，而且我也不是沒存款只是少了一點，我也從沒亂花過你的錢啊」，讓他感覺「萬一婚後她還是這樣子不存錢，不就代表只有我在為家裡存錢？ 很不想有這種計較的心態，但確實有點不平等的感覺」直呼「她的觀念真的會讓我有一種，我以後就是這個家的出錢主力，我就是要負責養家，而且以後結婚了萬一她真的要急用錢沒錢，我怎麼可能真的說不給她用錢？」，他也懊惱表示「這個婚到底該不該結，都談了五年了也不能再拖了...」。

貼文曝光後有網友留言提出想法，表示「用錢觀念很重要，未來一定會因為這個吵架甚至離婚…確定女生有想結婚的想法嗎？」、「那可以和女友討論，既然他沒有存錢的習慣，結婚後家中小的開銷和一些消耗品都由他負責，大錢就由你負責，我爸就是愛花錢沒甚麼存款，家中小開銷都會付，我媽就是負責存錢，要用到大的開銷時再由她來支付」、「漂亮不需要錢嗎?你帶出去有面子都是女生用她的薪水堆出來的好嗎」、「我覺得真的要討論出共識 確定了再結婚比較好 我也是存錢派，完全不能接受另一半不存錢」、「最佳解就是開個共同帳戶 雙方每個月固定放錢進去，共同支出就從裡面拿，剩下就是祈禱不要遇到大災難」。