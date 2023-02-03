為避免生物可分解塑膠（PLA）影響我國既有回收體系並進一步減少免洗餐具用量，環保署預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，擬對生物可分解塑膠材質免洗餐具進行限制，預計於今年8月1日起實施。

環保署於2002年7月開始規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具，並於2006年及2019年2次修正，擴大管制政府部門、學校餐廳、百貨公司及購物中心、連鎖速食店內用飲食不得提供使用各類材質免洗餐具。

歐盟提出生質基、可生物降解和可堆肥塑膠的政策框架指出，生物可分解塑膠建議用在減量、再利用及回收手段均不可行的特定用途，因此，環保署考量近年業者多以生物可分解塑膠作為限塑後替代材質，但其要在特定條件環境才能快速分解、且國內無合適再利用方式及堆肥設施，影響既有回收體系並衍生相關環境問題，為進一步減少免洗餐具用量，因此預告調整非屬塑膠類免洗餐具定義，將生物可分解塑膠免洗餐具納入不得提供範圍。