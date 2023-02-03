伍佰（左）在劇中指引鳳小岳走向成功之路。（趙雙傑攝）

伍佰自編自導自演的《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，今晚（3日）在台北流行音樂中心盛大公演，伍佰一人分飾3角，更使出「30秒快速換裝術」分身有術。飾演主角大A的鳳小岳整場又唱又彈又跳，他正在籌備個人首張專輯，常趁著彩排空檔向伍佰請益，還稱伍佰為「外星人」，他說：「在老師身上學習到很多，而且他非常會實現自己的夢想以及他身旁人的夢想。」

伍佰（左）在劇中指引鳳小岳走向成功之路。（趙雙傑攝）

伍佰在劇中變身造型誇張的「光魔王」。（趙雙傑攝）

伍佰今以造型誇張的「光魔王」登場，下一秒又變身「心團」主唱，另有一身份是彩蛋人物「布魯」，其中「光魔王」是劇中靈魂，指引大A成為搖滾巨星。伍佰不僅說話聲音高八度，還透露造型有參考童年很著迷的黃俊雄布袋戲裡的反派「藏鏡人」。

談到創作靈感，伍佰表示常有人對他說「伍佰你成功了」，雖然他製作出許多膾炙人口的經典歌曲，但他從來不認為這就是成功，也常自問：「那麼成功究竟是什麼？」

伍佰 ＆ China Blue在劇中飾演「心團」，現場Live演奏所有歌曲。（趙雙傑攝）

伍佰把33年搖滾生涯中的所見所聞寫成劇本，透過6幕戲、7首經典金曲及18首原創歌曲打造出《成功之路》，由伍佰與China Blue現場演奏，鳳小岳、周厚安，以及「八十八顆芭樂籽」阿強、法蘭 、「皇后皮箱」卡菈、妮可醬、雷擎等人粉墨登場，共斥資5000萬元，動員120人，演員舞者的造型多達100套。

伍佰一手包辦舞台場景、演員選角、音效與音樂，也因為6幕劇情無論投入的人力、特效、服裝堪比辦6場演唱會的規模，他大呼就像是演了6場大型演唱會般費盡心力。《成功之路》今票房9成，一連兩周在北流共演出6場，票房推估約5000萬元。玖壹壹、蘇慧倫、蔡健雅、楊乃文、曾寶儀、黃韻玲等星友到場觀賞。