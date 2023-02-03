康舒強調，12月與第四季本業都是賺錢，康舒將在6日召開法人說明會，由董事長許介立親自說明併購案將帶來什麼樣的綜效，並且將公布第四季財報與第一季展望。
淡水舊廠拆除 康舒12月虧損6000萬元
市場盛傳，康舒第四季營業利益可望創下近年來單季新高，不過康舒卻因為淡水舊廠拆除、提列一次性費用，導致12月單月稅後虧損高達6,000萬元、相當於單月每股虧損0.12元，也讓第四季整體獲利水準蒙上陰影。
市場盛傳，康舒第四季營業利益可望創下近年來單季新高，不過康舒卻因為淡水舊廠拆除、提列一次性費用，導致12月單月稅後虧損高達6,000萬元、相當於單月每股虧損0.12元，也讓第四季整體獲利水準蒙上陰影。
康舒強調，12月與第四季本業都是賺錢，康舒將在6日召開法人說明會，由董事長許介立親自說明併購案將帶來什麼樣的綜效，並且將公布第四季財報與第一季展望。
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