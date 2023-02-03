迎接西洋情人節，台北西門町意舍酒店館內「The CAPE龍蝦&海鮮餐廳」，自2月9日至2月14日推出「晚間情人節燭光套餐」，主菜提供「美國紐約客8oz」及「蒜香奶油小龍蝦」再搭配烤蝦串，全套餐含前菜、湯品與甜點等共有5品佳餚，豐盛雙人套餐價格1980元+10%，為營造粉嫩浪漫氛圍，特別準備情人節限定心心相印「莓你不行」甜點，為有情人打造一場羅曼蒂克的美食之旅。

The CAPE餐廳情人節雙人套餐安排海陸牛排主餐，經過高溫炭火燒烤過後的美國紐約客，以豐富牛肉風味與帶點嚼勁的口感，肉質Q彈的蒜香奶油小龍蝦及烤蝦串，搭配酥炸脆薯或馬鈴薯泥，海陸雙饗相當過癮。前菜焗烤巴士奎風乳酪鮮蠔，肉質肥美的生蠔充滿鮮味，加上主廚特製醬料，在奶油乳酪醬中添加蕃茄、甜椒、蘿勒，再將乳酪表皮烤至微微焦香，提升香氣與口感層次。

湯品為花蛤巧達濃湯，馬鈴薯奶油湯底加入鮮甜的花蛤，使湯頭更加濃鮮美味。酸甜高纖沙拉由精選紅火焰、綠捲沙拉、時令蕃茄組成，加入堅果、紅黎麥、蔓越莓果乾點綴，再輔以特製新鮮萊姆汁調配油醋增添風味，創造幸福保鮮滋味。最後再以心心相印「莓你不行」甜點畫上完美的句點，以香草蛋糕為主體，草莓夾層內餡及繽紛方糖珠妝點，打造雙愛心造型象徵心心相印，豐富酸甜口感讓人沉浸於幸福莓滿的粉紅戀愛氛圍，情人夜編織甜滋滋回憶。

台北西門町意舍酒店位在西門町商圈中，於誠品武昌店上方，鄰近彩虹斑馬線、紅樓、北門、西本願寺、電影皆等文化基地以及24小時DON DON DONKI唐吉訶德西門店，距離西門町捷運站6號出口也只需步行5分鐘，十分便捷。