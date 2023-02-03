迴轉壽司店「壽司郎」日前爆發高中生舔醬油罐風波至今未平息，儘管當事人父親接受採訪時已含淚道歉，但公司還是決定提告。如今爆出又有噁男出沒餐廳，把剃完牙的牙籤塞回盒子裡，還不知檢點形容這是「俄羅斯輪盤牙籤版」，看哪位衰人會抽到。

據日本雜誌《女性週刊》PRIME報導，繼壽司郎口水少年舔掉人家168億日圓後，其他像是藏壽司、超商、烏龍麵店、咖哩店也接連受害，現在，日本關東栃木縣大田原市一家燒肉店又爆出口水攻擊，目前影片已在推特瘋傳。據悉這起事件大約發生在去年9、10月，起初這被同行友人放到Instagram寫下:「我快笑死!」可以看到，一名平頭男子用餐到一半拿起餐廳提供的牙籤剔牙，拍攝者也預期鬧劇即將發生，果然幾秒後，他直接將沾滿穢物的牙籤放回盒子內，嘻皮笑臉的拿起來搖了幾下，逗得友人樂不可支，貼文甚至提到「牙籤俄羅斯輪盤」，似乎想讓其他前來用餐的人試試手氣。

影片曝光再次引起公憤，許多網友瘋狂轉貼要大家注意這間燒肉店的位置，批評聲如排山倒海而來，讓人不可置信，稱「現代人的心都這麼險惡的嗎…」、「拜託停止這一切好嗎?」、「我希望這種人可以從此被流放。」、「想紅沒有極限，可以換點別的其實。」、「你父母花錢栽培你，我感到遺憾。」