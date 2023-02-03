快來對獎！頭獎保證1億 大樂透獎號開出 20:402023/02/03 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透獎號開出。（示意圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春節大紅包已經全數送出，不再加開，大樂透昨晚槓龜，本期銷售金額預估約1.6億元，頭獎保證金額1億元。 大樂透第112000020期3日晚間開獎，中獎號碼由小到大分別為03、14、25、29、44、45，特別號為46。 實際獎號以台彩公布為準。 快來對獎！1億大樂透獎號開出 大紅包剩最後7組 頭獎衝1.2億！大樂透獎號開出 春節大紅包還有32組 1.2億大樂透一注獨得！獎落這縣市 春節大紅包剩最後7組 #大樂透 #頭獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新春大紅包！中華電信員工加發15,000元激勵獎金 07:222023/02/01 財經 大獎來了！4.2億威力彩獎號出爐 中了翻轉人生 20:592023/02/02 財經 繼續拚！大樂透又槓「下期頭獎上看1.2億」 春節大紅包剩32組 22:052023/01/31 財經 大樂透、威力彩全槓！獎金衝4.6億 春節大紅包全數送完 22:102023/02/02 財經 大逆轉！女師拒警攔查遭「大外割」上銬撂倒 聲請再議出爐警員慘了 09:072023/02/01 社會 澎湖元宵乞龜這間廟最豪邁 頭獎送遊艇一艘 15:322023/01/31 生活 拿刮刮樂衝銀行領獎 行員吶喊「你中大獎」 他成全場焦點 16:282023/02/03 生活 華凌光電營運風光 尾牙傳遞正能量 04:102023/02/01 證券．權證 北港水道頭燈區有新意！ 夢幻旋轉木馬結合傳統花燈慶元宵 13:472023/02/01 生活 微笑女神拍逗貓視角 意外洩邪惡震撼畫面 07:562023/02/01 娛樂 苗栗縣大湖鄉慶元宵 客庄迎春2／4熱鬧登場 15:322023/02/01 寶島 台灣大開工限定「迎春優惠」好康享不完 加碼抽iPad Air5 18:122023/02/01 生活 股匯脫鉤 新台幣閃現2字頭 04:102023/02/01 財經焦點 還有機會中2千萬！刮刮樂頭獎剩3個 超過這期限將充公 15:152023/02/02 財經 拆屋突「天降黃金」 他全數歸還見驚人一幕 回家爽中樂透 18:102023/02/01 房市新訊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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