春節大紅包已經全數送出，不再加開，大樂透昨晚槓龜，本期銷售金額預估約1.6億元，頭獎保證金額1億元。

大樂透第112000020期3日晚間開獎，中獎號碼由小到大分別為03、14、25、29、44、45，特別號為46。

實際獎號以台彩公布為準。

快來對獎！1億大樂透獎號開出 大紅包剩最後7組
頭獎衝1.2億！大樂透獎號開出 春節大紅包還有32組
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