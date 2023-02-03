安坑輕軌確定2月10日通車，並舉辦為期1個月的免費搭乘試營運。為慶祝通車，新北捷運公司在通車當天下午1點的首發車，準備紀念一日票及市集100元兌換券給前120名搭乘的旅客，當天也推出紀念名信片、紀念章、以及限量發售的「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，安坑輕軌獲得交通部核發營運許可函，將於本月10日上午在十四張站舉辦通車典禮，當天中午12點在1樓入口處發放120張號碼牌，領取到號碼牌的民眾可以搭乘下午1點啟航的首發列車，並獲得紀念名信片、當日站戳紀念一日票及市集抵用券100元。

除了首發列車的限量禮品外，為了慶祝通車，新北捷運公司也與在地啤酒品牌「啤酒頭」合作，推出「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，共有3瓶紀念款啤酒，分別代表淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌等三條不同路線，並以工字型軌道造型設計開發精巧可愛的開瓶器，售價為588元，限量200組。

此外，試營運期間現場還有「遊植感市集」，推出以植物及自然、手作主題為主的攤商品牌及現場音樂表演，新北捷運公司也推出自有商品福袋，每份350元，邀清民眾搭輕軌、逛市集。

新北捷運公司提醒，試營運期間人潮眾多，請民眾遵守現場工作人員引導並依序排隊，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，進入月台範圍內禁止飲食，確保旅客搭乘安全。

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