國民黨台北市信義．南松山選區現任立委費鴻泰，遭到同黨的台北市議員徐巧芯挑戰；徐巧芯呼籲初選採全民調方式，資深北市議員秦慧珠則開嗆「為己謀權」。前民進黨立委郭正亮分析表示，徐巧芯還是要注意45歲以上的選民，因費鴻泰的組織基層真的很深。而徐巧芯在40歲以下的選民，則是一面倒。

郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，國民黨立委初選可能要到5月，初選要跑3個月，以目前的強度，真的非常激烈。

郭正亮接著指出，徐巧芯的一些話容易讓人做文章，徐巧芯說「我是戰將」、「我是針對1450」、「我對1450絕對不講武德」之類，可是媒體不一定會這樣寫，媒體就直接寫「不講武德」，就被斷章取義。

郭正亮點出，費鴻泰因為是當了很久的立委，他的記者會就是開立院黨團，立委曾銘宗、洪孟楷出來幫他講話。其實費鴻泰也蠻緊張的，初選本來是3月起跑，現在2月就開始。

郭正亮指出，徐巧芯還是要注意45歲以上的選民，費鴻泰的組織基層真的很深，還是有很多眷村、一些組織性的力量，他是可以來做民調動員的，還是有用；而徐巧芯在40歲以下的選民，則是一面倒。當然還要考慮到民進黨策略性認為國民黨誰來選比較好，這要到最後一個月才會浮現，這個初選是他看過最激烈、最精彩的。

郭正亮表示，傳聞費鴻泰這個選區要協調完、再民調，徐巧芯有點動怒，徐巧芯說她這個人像是會被協調的人嗎。他認為，國民黨乾脆走大路，就每一區都做民調。不要再搞現任優先、先協調，並看地方一些黨務、資深里長是否表態、還有搞連署。選舉搞到這樣，一定會留下餘恨。上次立委選舉，民進黨許淑華只輸費鴻泰6000票，其實咬很緊。