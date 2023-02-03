因應歐盟將於今年底啟動碳邊境調整機制及國內「氣候變遷因應法」三讀通過，碳費最快將在明年徵收，淨零碳排、ESG成為城市及產業維持競爭力的關鍵課題，高市府環保局3日與鴻海科技集團合作舉辦「產業ESG暨智慧淨零城市研討會」，由專家學者及中鋼、鴻海、SAP台灣等公司共同向「高雄市產業淨零大聯盟」企業分享智慧科技運用於淨零轉型相關實務。

環保局長張瑞琿表示，高雄市溫室氣體排放佔全國五分之一，其中工業排放佔比83％，高市府特別推動汽電共生廠2025脫煤、興達電廠燃煤機組除役等政策，同時成立「產業淨零大聯盟」，透過以大帶小方式共同面對淨零挑戰，並要求產業訂定減碳目標、提交具體減碳計畫、輔導產業碳盤查及加強技術交流等4大方向推動。預估至2030年產業可提供超過1000萬噸的減碳效益。

環保局表示，此次研討會以智慧減碳為主軸，其中鴻海集團強調企業ESG、EPS為永續經營方針；SAP台灣從企業管理角度，分享永續管理數位化政策與智慧碳管理平台；中鋼公司針對智慧高爐、冷軋產線進行分享。

張瑞琿強調，在全球淨零排放關鍵時刻，以淨零、數位雙軸轉型帶動產業永續發展，目前也規畫透過氣候服務資訊平台，數位化整合科技、水利、衛生、能源、環境、建築、旅遊、運輸等多面向資訊，彙整出即時氣候資訊系統，做為市府氣候調適及決策參考，並攜手企業以智慧科技共同面對國、內外淨零挑戰。