兔年開工後首周，投資台灣事務所今（3）日審查投資台灣三大方案，再添通過4家企業擴大投資，包括主力台商回台方案的某專業記憶體供應商砸14億高雄建新廠，以及中小企業方案的薪宇科技、意德士科技及八方環球3家。

「投資台灣三大方案」累計共吸引1314家企業，投資超過1兆9289億元，投資台灣事務所表示，後續尚有20家企業排隊待審。

台商回台部分，擁有30年製造經驗專業，某工規快閃記憶體和動態隨機記憶體模組供應商，提報要增聘本國員工34名，投入14億元在高雄南部科學園區橋頭園區興建新廠，建立智慧製造生產線及智慧倉儲。

中小企投資案部分，致力石英材料供應及石英產品製造的薪宇科技，其實2019年9月就通過第1件中小企業投資方案，如今再度加碼8億元申請第2案，要在新竹鳳山工業區興建廠房，增設智慧化12吋／8吋半導體製造用石英產線。

半導體零組件廠意德士科技，斥資5億元在新竹縣竹東鎮興建廠房，導入智慧製造系統。水產食品加工業八方環球，則是配合嘉義縣政府在布袋鎮設置「水產精品加值產業園區」，規劃投入逾2億元擴增冷鏈倉儲／運輸服務。