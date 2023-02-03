男星李沛旭去年7月宣布升格人夫，對象是中泰混血的圈外女友，儘管鮮少曬出老婆的正臉照，但也未停止分享夫妻間的甜蜜生活，感情十分穩定，今(3日)他跟老婆一起用餐，老婆難得露出清晰正臉，他PO文時還笑稱：「X～我老婆怎麼那麼正？！」令網友們讚嘆道：「嫂子漂亮要常露臉福利一下粉絲。」

李沛旭3日PO夫妻合照，可見以往多戴口罩或以背部亮相的老婆，這次完整露出美麗的臉龐，深邃立體的五官和優雅大方的氣質，讓他忍不住稱讚對方：「X～我老婆怎麼那麼正？！」李沛旭笑稱，老婆的臉到體重皆只有自己的一半，因此為了讓畫面美觀一點，半開玩笑自嘲：「我自己一半的臉入鏡就好」。

李沛旭老婆的美貌令網友讚嘆不已。(圖/李沛旭 FB)

網友們在底下暴動留言：「對象就是要找這種，不吝嗇讚美對方。婚姻長長久久」、「終於看到正姐的容顏了，真優」、「跟心愛的家人一起吃飯特別好吃」、「哥跟嫂子真的好可愛」、「沒戴口罩直接被美暈」、「老婆的美、幸福、自信來自老公的寵愛」、「下次換老婆掌鏡」、「跟心愛的家人一起吃飯特別好吃」。

其實，李沛旭對待老婆一直相當用心，去年就曾PO文向老婆告白：「謝謝兩個我最愛的女人，謝謝老婆，願意相信這個愛我教育我的女人並同等地愛她；謝謝老木(媽媽)，願意相信這個我選擇的真愛並視如己出地愛她。妳們皆有著將心比心、良善而充滿愛的靈魂。我很努力、我很幸運，我很幸福」，真摯言語令人動容。