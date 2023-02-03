從馬來西亞來台發展的男星張棟樑，當年主演多部經典偶像劇，還唱紅多首主題曲，更有「微笑王子」封號，但他在事業最巔峰時期，卻突然淡出演藝圈，令粉絲都很震驚；張棟樑近日在節目中透露，當年全面暫停工作的原因，他認為應該休息一下，於是跑到美國紐約念書，想要多充實自己。

張棟樑近年鮮少在台灣或大陸露臉，直到王心凌去（2022）年在《乘風破浪3》掀起回憶殺，因為兩人曾在偶像劇《微笑Pasta》合作，他也因此登上熱搜，才被挖出他這些年都在馬來西亞接演電影或電視劇；目前41歲的張棟樑雖然沒有以前白嫩，但多了成熟韻味，笑起來還是當年的「微笑王子」。

張棟樑近日在節目中透露，當年全面暫停工作的原因。（圖／摘自新浪綜藝微博）

而張棟樑開始受到許多大陸實境秀節目邀請，最近他在《17號音樂倉庫》中，被問到當年突然淡出演藝圈的事情，他說出自己的看法，坦承當時雖然爆紅卻很不快樂，又希望這份工作能夠做一輩子，他就有種得停下來的念頭，要不然過了2、3年就不紅了。

於是張棟樑下定決心讓自己休息一下，所以跑到美國紐約念書學表演，好好充實自已；在他回國之後，就覺得心態都不一樣了，開始挑戰與過去不同類型的戲路，或是和先前不同歌路。張棟樑先前受訪時也提出，早就不再視自己為「微笑王子」、「情歌王子」，但將來唱的情歌，都是他現階段對感情的體悟及生活哲學。