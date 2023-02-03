調查員余正煌指控前新竹市長林智堅抄襲其台大論文，而2日媒體人黃揚明在臉書上分享了余正煌委任律師張祐齊所傳來的消息表示，「林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文，結論是『訴願駁回』，林智堅的清白戰場吞首敗」。對此，前立委沈富雄今（3）日就表示「林智堅政治之路不用再混了，不要再打行政訴訟，因為這樣會害死民進黨」，引發討論。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，「林智堅真的是又懶又笨」，沈指出，「這次九合一大選民進黨大敗，有四個戰犯，一個陳明通、一個陳時中、一個林智堅，一個蔡英文」，沈富雄認為，「這四個人我覺得很自私，沒有辦法想到『是我重要？還是黨重要？』，更沒有想到說，『已經搞到這程度了，我的政治前途還有希望嗎？』」

沈富雄也強調，「林智堅我坦白告訴你，你的政治之路不用再混了，你是沒希望的，那你沒希望就要看破，看破就不要一再申訴、打行政訴訟，因為這樣會害死民進黨，這一點我覺得林智堅沒有看破」。