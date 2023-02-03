新北市陳姓警員懷疑妻子紅杏出牆，與黃姓女同事利用警局查詢系統，調閱前妻與其友人車輛行蹤，新北地院考量陳員、黃員無前科，今依違反個資法，判處陳員有期徒刑2年、緩刑5年，並須提供160小時的義務勞務；黃員有期徒刑6月、緩刑2年，並應上繳國庫10萬元，以及提供60小時的義務勞務，2人緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

判決指出，陳員懷疑李姓妻子讓他戴綠帽，2018年10月至2021年6月間，佯稱基於辦案需求，利用多名同事公務帳號，登入警局查詢系統追蹤查詢李女、李女親戚與友人共4人的車輛行駛軌跡，以追查李女的行蹤與交友狀況。

陳員的黃姓女同事2021年5月至同年6月間，也依照陳員指示，利用公務帳號登入系統幫忙查詢李妻行蹤，檢方依違反個資法起訴。而陳員與李女已於2021年11月離婚。

庭訊時，陳員坦承犯行，並與李女和解取得原諒，黃員則是於偵查中始終否認犯行，法院開庭時才坦白犯行，並辯稱是協助陳員辦案。

法院考量兩人無前科紀錄，陳員因與李女的情感糾葛，思慮不周，致觸刑典，審酌陳員事後已與告訴人4人和解；黃員在工作崗位上並無懈怠之處，因困於與陳員間的情誼，判斷顯有不足，方觸法網，認為2人經此應知警惕，應無再犯之虞，因此予以緩刑宣告。