據央視新聞報導，中國首條跨海高鐵——福廈高鐵進入靜態驗收階段，它是中國首條跨海高鐵，由福州至廈門、漳州，設計時速350公里，預計今年內具備開通營運條件。

據《央視新聞》報導，福廈高鐵是中國首條跨海高鐵，它同時也是福建省第2條高鐵與首條時速高達350公里的高鐵。福廈高鐵靜態驗收完成後，預計4月進入聯調聯試階段，今年年內具備開通運營條件。

據了解，靜態驗收是高速鐵路竣工驗收的重要環節，也是對工程建設、系統設備等的第一次全面體檢。鐵路部門將檢查確認工程按設計完成且質量合格，系統設備安裝並調試完畢。

福廈高鐵從福州經廈門到漳州共有8站，可以形成閩北至閩南的一小時生活圈。（圖／快科技)

福廈高鐵北起福州市，南至廈門市和漳州市，北端銜接合福高鐵、溫福鐵路，南端銜接廈深鐵路、龍廈鐵路。線路全長277.42公里，從福州至廈門、漳州共設8座客運車站。通車後，福州至廈門列車運行時間將從現在的2小時縮短至1小時以內，形成「一小時生活圈」。

福廈高鐵跨越泉州灣、湄洲灣與安海灣共3個大海灣，它同時也是世界行車速度最高的跨海鐵路。（圖／央視新聞）

報導指出，福廈高鐵全線橋隧比高達84.3%，是中國第一條真正意義上的海洋服役環境高鐵，在多海灣的福建省，這條高鐵路線橫跨湄洲灣、泉州灣、安海灣等3個海灣，它同時也是世界行車速度最高的跨海鐵路。

其中，泉州灣跨海大橋全長20.3公里、主跨400米，是全球首座高鐵跨海大橋；設計行車時速達350公里，同時也是世界第4長跨海鐵路大橋；全球首座採用免塗裝耐候鋼的大型跨海工程。

報導表示，這3個海灣都是施工難點，因為海上水文環境複雜，常年大部分時間風力超過6級。