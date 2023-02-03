2023台灣燈會在台北，以「光源台北」為題，將城市化作光芒綻放的巨型舞台。位在松山文創園區內、於2022年由市定古蹟「鍋爐房」搖身一變成為台北最潮咖啡聚所的「CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青」熱情響應，攜手日本花道藝術品牌plantica打造出以花卉為主角的建築光雕，成為燈會期間不容錯過的打卡熱點。

慶賀聯名光雕投影作品盛大公開，CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青推出4款plantica限定包裝藝伎咖啡豆，分別選自哥倫比亞、馬拉威、巴拿馬、瓜地馬拉等地咖啡莊園，以精選的香醇風味深度刻劃沉浸式的咖啡五感體驗。即日起於CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青點購任一款藝伎手沖咖啡，即享任一款藝伎咖啡豆（1／4磅）限時折扣100元優惠。

「CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青」建築原為菸廠時期提供園區蒸汽動力的「鍋爐房」，經過悉心修護保留建築原有風貌，並透過空間設計賦予古蹟建築當代視野，夜間限定的光雕投影更成為城市當中令人驚嘆的絕美光景。適逢燈會期間，「CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青」邀請日本花藝名家 木村貴史帶領的plantica花藝團隊進行創作，結合花道藝術、縮時攝影與天衍互動光雕技術，透過花朵的舞動姿態，將精品咖啡當中的花香風味視覺化，綻現於建築立面與室內空間，藉由絢麗的視覺盛宴，演繹令人沉浸的五感體驗。2月3日起，每天夜間6點半至9點播放，週五至週日播放時間至晚上10點。

plantica為日本花道藝術家木村貴史所創立的花藝藝術IP，不拘泥傳統形式，將插花藝術和印花圖案結合，嶄新呈現，其所創造的400多種花卉圖案以寫實華麗風格為名，曾受到愛馬仕，LVMH，資生堂，星巴克，優衣庫，PUMA，CONVERSE，Hello Kitty等品牌的青睞喜愛，廣泛運用在流行服飾、生活用品或是商業空間等，以多元方式展現在日常生活中。plantica希望透過花的力量帶給大家一個更美好的世界。