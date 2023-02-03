晶華酒店集團旗下設計風格酒店品牌Just sleep 捷絲旅，首度跨足海外插旗日本大阪，捷絲旅大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）將於3月1日正式開幕，此不僅是Just Sleep品牌海外的第一個據點，也是晶華國際酒店集團出售麗晶酒店品牌後，首次將自創酒店品牌輸出海外，是晶華酒店集團立足市場30年來新里程。

晶華國際酒店集團已正式任命台籍專業經理人洪玉娟擔任新飯店總經理。繼大阪之後，晶華將持續鎖定日本市場，目標在東京、京都等重點城市拓點。

邊境解封、跨境旅遊市場復甦，日本是國人赴海外旅遊度假熱門目的地，捷絲旅大阪心齋橋館自2月3日起於官網開放訂房，推出買一晚送一晚加贈早餐的「慶開幕」住房專案，每人每晚日幣3,750元、約台幣866元起即可入住，赴日本自由行的國人可從大阪都心為據點，暢遊關西。

捷絲旅大阪心齋橋館是長期深耕關西地區的日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD投資興建，並委由晶華國際酒店集團經營管理。MINATO CREATE CO. LTD.社長木下人湊是大阪人，除長期深耕關西，並憑藉靈活且多角化經營策略和敏銳的市場敏感度，投資遍布全日本。隨著後疫情時代來臨，木下嗅到商機，開始積極佈局飯店事業體，捷絲旅大阪心齋橋館便應運而生。

捷絲旅大阪心齋橋館位於四座捷運站交會處，其所在位置距離日本大阪最熱鬧觀光旅遊勝地心齋橋，步行僅需5分鐘的時間，從關西國際機場搭乘地鐵不到一小時即可抵達飯店，從大阪機場搭計程車更是只需要25分鐘的車程。飯店有100間客房，三種房型面積自12到16平方公尺，館內並有一可接待50位客人的Just Cafe，兼具聯誼、會議與餐飲功能，早上6點半到10點供應自助早餐。

捷絲旅大阪心齋橋館設計延續捷絲旅融入當地街區元素的風格，以1970年代大阪流行文化發源地「美國村」為設計靈感。有別於傳統日本商旅，捷絲旅大阪心齋橋館擁有24小時櫃檯和自助式洗衣服務，藉此吸引需中長期駐點的專業人士，或是計畫多花幾天時間深度遊玩大阪的旅人入住。

捷絲旅品牌總經理陳惠芳表示，捷絲旅大阪心齋橋館主要客源包括日本內需的商務與觀光客，其後依序是歐美、韓國、台灣，以及來自新加坡與香港旅客。正式營運後第一年平均房價目標2500元，年平均住房率目標70％。

捷絲旅大阪心齋橋館自2月3日起於官網開放訂房，並推出買一晚送一晚加贈早餐的「慶開幕」住房專案，每人每晚日幣3,750元、約台幣866元起即可入住。