儘管觀念越來越開放，但還是有許多家庭存在「重男輕女」的傳統陋習。網紅作家黃大米日前分享粉絲投稿，女網友痛訴，自己母親長期臥病在床，都是3個女兒在顧，沒想到病逝後，卻把遺產都給兒子，靈堂上還出現一個奇特現象，讓黃大米嘆「做鬼都偏心」。

黃大米2日在臉書分享一名女網友投稿，對方表示，媽媽24年前罹癌病逝，過世前一年半都是臥病在床的狀態，這期間照護工作全由自己和兩名姐姐輪流上陣，弟弟幾乎沒有現身。

未料媽媽病死後，她們三姊妹才發現，底下遺產包括房子、車子和受益人保單，早就全部先過戶給弟弟了，沒留任何東西給女兒們，三姊妹最終也只能搖頭簽下拋棄繼承。

投稿者更說，由於媽媽死後百日內要拜菜飯，自己每天凌晨5點就起床煮飯，煮完飯後拜拜擲筊，不論怎麼試都是笑杯，把弟弟叫起來擲筊，一次就是聖筊，實在哭笑不得。

黃大米分享完後也搖頭：「愛就是做鬼也愛，不愛就是來生也不愛」。網友們看到也傻眼：「偏心偏得有始有終」、「擲筊真的很玄，我們家也是媳婦來都沒杯，兒子來馬上就聖筊」、「太慘了，是我的話就不管了，全部丟給繼承者做」、「通常不被愛的最孝順…」、「笑死，弟弟唯一的專長就是拜祖先擲筊」、「女人何苦為難女人」、「這種母親真的是讓人心都碎了」、「是我就天天買麥當勞，放在靈堂上，要吃就吃不吃就拉倒」。