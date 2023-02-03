張郁婕（左）和黃瑄感情好，雙姝一起觀賞《美國驚奇大馬戲團》。（羅永銘攝）

阿Ben和徐小可、黃瑄、張郁婕、李天柱、鍾瑶等人今3日前往觀賞《美國驚奇大馬戲團》。阿Ben和徐小可帶著孩子第一次在台觀賞馬戲團表演，很期待特技秀，阿Ben爆料徐小可在家其實都有在爬鋼管，孩子看到媽媽幾乎都是懸空狀態，徐小可練鋼管已有3年時間，被問是不是因此變得「很會夾」增進情趣？徐小可羞回：「對，練鋼管後身體整體器官都很會夾。」還自曝很想要再生一胎，阿Ben急搖頭說：「3胎就夠了。」

夫妻倆先前在「藝起發光」教會爭議中，力挺好友小甜甜，夫妻倆今說現在最重要的就是陪伴小甜甜，關照她的心情，如果她工作太忙，保姆時間也沒辦法配合，他們很樂意照顧「米苔目」。今年過年一家人下高雄過年，也有邀請小甜甜母女，「甜甜已經和金剛、王紹偉有約了，她有人陪我們就放心了。」

藝起發光教會爭議仍餘波盪漾，教會對夫妻倆已是曾經待過的地方，現在也有自己固定的聚會，「已經離開很久了，現在沒有接觸。」對於宋逸民先前發文揭露和前教友爭議的來龍去脈，徐小可表示文章太長沒辦法看完，「總之清官難斷家務事，我們只是希望夫妻要好好坐下來談，不想再浪費社會資源，現階段就是陪伴甜甜，她的心情最重要。」

而宋達民今被爆過年時在自己的教會力挺哥哥宋逸民說「他沒有作奸犯科。」還諷刺前教友只會向媒體爆料；徐小可聽聞後冷回：「我們也不是法官，找真相要問柯南嗎？現在事件大家都各說各話，只是希望事情水落石出，給大家一個答案就好，我們多說也沒辦法改變什麼。」

另在8點檔《一家團圓》飾演姊妹的黃瑄和張郁婕，今也一起出席觀賞。馬俊麟日前跳槽三立，在8點檔和張郁婕湊對，張郁婕表示和馬俊麟都是師大畢業，私下都叫他學長，讚他人很親切，2人合作默契不錯。

馬俊麟曾說自己在劇組不好親近，黃瑄和他在民視《大時代》就合作過，今替他澄清：「他已經進步很多了，剛開始認識會覺得他跩跩的，但他其實只是不擅言詞。」會不會因為馬俊麟先前拍戲的緋聞，刻意保持距離？2人苦笑說軋戲時間長，根本沒時間多聊。

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