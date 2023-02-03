XRSPACE表示，以GOXR元宇宙社群平台打造的台北富邦元宇宙勇士分行，將富邦勇士年度視覺風格帶進銀行，元宇宙勇士分行能夠以手機瀏覽元宇宙勇士主場的3D虛擬空間與金融商品展示、虛擬啦啦隊員導覽勇士商城，元宇宙勇士分行並提供北富銀奈米投數位理財服務、簽帳金融卡以及信用卡等資訊，進入元宇宙勇士分行可參與虛擬投籃遊戲，與其他粉絲挑戰排名，有機會獲得富邦勇士主題日限定虛擬球衣。