XRSPACE表示，以GOXR元宇宙社群平台打造的台北富邦元宇宙勇士分行，將富邦勇士年度視覺風格帶進銀行，元宇宙勇士分行能夠以手機瀏覽元宇宙勇士主場的3D虛擬空間與金融商品展示、虛擬啦啦隊員導覽勇士商城，元宇宙勇士分行並提供北富銀奈米投數位理財服務、簽帳金融卡以及信用卡等資訊，進入元宇宙勇士分行可參與虛擬投籃遊戲，與其他粉絲挑戰排名，有機會獲得富邦勇士主題日限定虛擬球衣。
XRSPACE攜北富銀、富邦勇士隊 推出Braves Metaverse勇士多元宇宙
台灣元宇宙先驅XRSPACE宣布，與台北富邦銀行、富邦勇士隊合作推出「Braves Metaverse勇士多元宇宙」，用戶透過參與虛擬線上社群活動、與全球用戶競技互動，可獲得獨家虛擬週邊，並能以手機與行動裝置參與3D虛擬金融商品分行，開創全球金融服務與職業運動球隊以元宇宙觸及年輕粉絲世代的新模式。
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