陸軍爆發嚴重軍紀事件！某機械化步兵旅一名上尉連長，與同連中尉女輔導長，竟然在營區內將連長室當成砲房，在營內大玩性愛遊戲，未料性愛影片不明原因遭到外流在軍中瘋傳，面對外流風波女軍官也透過長官表示「會和男友一起堅強度過風波」，可見兩人感情穩定，不受影片外流事件影響。

女軍官和男友的自拍影片不知何故流出，遭到瘋傳，女軍官透露，「一年半前，她發現男友手機裡還留有該影片，她認為不妥，兩人為此曾大吵一架，男友也當場刪除，她自己也再三確認過無法回復檔案，卻不知為何刪除的影片會在這時被外流，自己與男友也相當錯愕」。根據《三立新聞網》報導，女軍官事後與長官回應此事表示「會和男友一起堅強度過此次風波」。然而軍司令部獲悉後震怒，將兩位軍官重懲並調職調查，列入汰除名單。女軍官在昨（2）日深夜於IG上以及同學群組公開呼籲，「目前正在找到底是誰散布，希望大家協助截圖給她，並已向警方報案」。

陸軍司令部昨（2）日獲悉大為震驚，立刻進行調查，經與當事人訪談，確認兩人為情侶關係，至今仍在交往，但拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長。事後女方調往憲兵連，男方擔任訓練官，據稱男方接受調查時表示，此為兩人間過去的私密影片，不知為何被外流，目前已經報警處理。

陸軍第八軍團指揮部昨（2）日表示，所屬兩員未婚軍官在2021年間，於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，本部獲報後極為重視，立即編成專案小組進行行政調查。

第八軍團指出，2人違反內部管理與資訊安全等規範，已調離現職接受調查，將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果予以重懲，絕不寬貸；另將持恆加強軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，確維軍譽。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。