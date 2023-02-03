77歲的陳爺爺由於不明因素導致背痛難耐，以為是背部拉傷的緣故，但在坊間診所吃藥復健都無法改善，遂至台北慈濟醫院就診，神經外科醫師洪立偉透過影像及理學檢查，發現陳爺爺腰椎第一節出現壓迫性骨折，與家屬討論治療方案後，決定執行「微創骨水泥手術」，術後隔日陳爺爺已能下床自行活動，恢復正常生活。

洪立偉指出，壓迫性骨折常見於骨質疏鬆的患者，而骨質疏鬆依照病因的不同可分為兩大類，一類為原發性骨質疏鬆：如自然老化、女性停經後缺乏賀爾蒙導致骨質大量流失，以及人體腎臟無法合成足夠的活化性維生素D，使鈣吸收下降等情形；一類為續發性骨質疏鬆：如營養不良、姿勢不良、甲狀腺功能異常、長期服用類固醇藥物、抽菸、過量飲用茶、酒或咖啡。骨質疏鬆症是一種全身性的骨骼疾病，起因於造骨細胞與蝕骨細胞之間的不平衡，早期並不會產生疼痛，因此許多人往往在骨折發生當下才知道骨頭已經無法承受外力傷害。

壓迫性骨折若選擇保守治療，可給予消炎止痛、肌肉鬆弛等藥物，另外搭配護腰，讓壓迫碎裂的骨頭慢慢癒合，久而久之疼痛感就會慢慢減緩，但通常需忍耐一個月的時間，得評估患者疼痛耐受度與動力受限的狀況。而針對嚴重壓迫性骨折患者，則可選擇進行微創骨水泥手術，透過3釐米的骨穿細針，再X光影像導引下將骨水泥注入椎體骨折處，除了可大大改善疼痛，術後可大幅增強椎體強度及脊椎穩定性。

洪立偉提醒，65歲以上女性或70歲以上男性建議定期接受骨密度檢查，飲食上應攝取足夠的鈣質、維生素D、維生素K2與植物性雌激素，並維持規律的負重運動，以促進骨質健康。一旦出現背部不明原因疼痛時，務必盡快就醫檢查，除了可改善疼痛增加生活品質以外，也可降低潛在其他原因造成神經被壓迫的風險。