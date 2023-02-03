行政院長陳建仁強調，新的內閣團隊「現在開始每一天要上緊發條，打造溫暖堅韌台灣」，因此被稱為「溫暖內閣」。前民進黨立委沈富雄認為，「溫暖」兩個字就是為了穩定軍心，騙騙國民黨，這個目的達到以後，民進黨就會重整隊伍。

沈富雄今(3日)在政論節目《少康戰情室》中表示，總統蔡英文結合陳建仁、行政院副院長鄭文燦，操縱全局。「溫暖內閣」的「溫暖」兩個字就是為了穩定軍心，騙騙國民黨，這個目的達到以後，就會重整隊伍；但有資源的是一塊，資源和錢的分配，不見得會讓這一塊要選舉的滿意，因此，將來的矛盾和衝突，恐怕是在這裡。因此現在還在未定之天，所以國民黨要選舉，就不要一直講，陳建仁只會開口笑，不一定。

沈富雄接著指出，民進黨適應力還滿快的，但現在還是處於相當的劣勢，要不然心虛、中空無力，要不然也不會到處陪笑、很有禮貌，甚至把市長都請來開會，這是一種打法。

主持人趙少康則表示，如果陳建仁是「溫暖內閣」，內閣只換幾個人，其他都在，這很奇怪。內閣好，院長不應該走的；如果內閣不好，他們都要走，現在幾乎都留下來，只有蘇貞昌走，難怪蘇貞昌生氣，第二天就去住院。