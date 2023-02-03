位於台北市內湖樂活公園的「2023樂活夜櫻季」今晚浪漫開幕，台北市長蔣萬安也出席活動，他表示，夜櫻季非常浪漫，適合情人來此約會，連他自己都迫不及待想跟太太來賞櫻。下一秒他話鋒一轉，開玩笑說，擔心跟太太一起來會太浪漫，又有第四胎出現，逗笑現場民眾。

蔣萬安說，非常高興有幸參加這場最浪漫的夜櫻季，今年的樂活夜櫻季舉辦到2月28日，會經過2月14日情人節，而夜櫻季也是很適合情人來此約會的地方，希望大家都能來一趟浪漫的賞櫻之旅。

蔣萬安表示，樂活夜櫻季已舉辦六屆，位於該處的內溝溪過去一遇到大雨就會淹水，經過整治之後才成為供大家遊憩的樂活公園，他感謝在地的議員、里長，以及市府團隊同仁，靠各界人士的努力之下，才能夠在今天展現出漂亮的櫻花。

蔣萬安指出，台北各地都有花季，從2018年開始，樂活公園的夜櫻花季就不太一樣，這是一個在晚上的花季，在內溝溪的步道旁有300多株的櫻花，而且都是各式不同的櫻花品種，有八重櫻、昭和櫻等等，非常漂亮、也非常浪漫，他自己都迫不及待想跟他的太太來這邊賞櫻。

蔣萬安也開玩笑表示，他很擔心跟太太一起來賞櫻太浪漫，又會有第四胎出現，希望所有的好朋友都能來夜櫻季看看。

蔣萬安也提到，2023年台灣燈會在台北，12個行政區都有主題燈飾，內湖也不例外，大家到內湖除了可以到樂活公園賞櫻以外，也可以到大港墘公園賞花燈，一定會非常熱鬧，他很感謝地方議員、里長們用心規畫，讓內湖這麼漂亮、美好，也謝謝市府團隊的努力，最後他也祝大家元宵節快樂、金兔年鴻「兔」大展、揚眉「兔」氣、一切順利。