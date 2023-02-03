曹佑寧（左起）、郭書瑤、許富凱人形立牌、陶晶瑩以及黃偉晉開心合影。（羅永銘攝）

陶晶瑩今（3日）與郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧出席台視、衛視中文台《哈囉！毛小孩》首映會，她時隔5年重拾主持棒，直言因被節目內容吸引，與酬勞無關，笑稱與其在家跟老公李李仁大眼瞪小眼，不如外出工作，「也看一下自己有沒有老，能不能跟上時代。」

陶晶瑩先前錄大陸節目時，因過勞得猛爆性肝炎，這次錄寵物實境節目，坦言「真的累」，所幸錄影時間朝九晚五，最晚傍晚可以收工，身體還算挺得住，「我又不能輸給年輕人，所以我就當花瓶！」她更親自去市場買布，訂做圍裙，還買了測試食物的溫度計，相當用心。

被問擔心收視率嗎？陶晶瑩笑說：「因為第一集有10幾個人扛，我們要看收視最低點在哪，以後就不要發他來。我覺得內容真的很好看，希望大家可以在疫情尾端，我們都悶了那麼久，需要一點溫暖跟療癒。」

她家中養了兩隻寶貝狗，分別為邊境牧羊犬、黑柴犬，開玩笑抱怨李李仁現在「只會用屁股對著她」，而李李仁與愛犬第一集有參與節目，陶晶瑩爆料愛犬吃完藝人試做的鮮食後，因為沒煮熟，回家就拉肚子，「但那組已經被淘汰了」。

她還透露曾邀好友賈永婕上節目，但賈永婕立刻拒絕，因為賈直說自己的狗是「肖仔」，果然農曆新年過後，賈永婕就拍給她看手被狗咬的照片，笑問陶晶瑩：「這樣妳還要來嗎？」

郭書瑤。（羅永銘攝）

黃偉晉。（羅永銘攝）

節目中，郭書瑤和黃偉晉是美容組，郭書瑤笑說：「疫情間曾有考慮要轉行，但發現除了演藝圈的工作，沒有其他擅長的技能，剛好這時候就接到這個節目，可以趁機多學一些。」

黃偉晉表示第一次幫狗狗洗澡後，累到坐在地上不想動，郭書瑤也說比想像中的累，2人最高紀錄曾一天洗3隻狗，最後洗到雙眼發直，黃偉晉忍不住打瞌睡，陶晶瑩聽了直呼：「原來你也會，我以為只有我會這樣！」

曹佑寧。（羅永銘攝）

而曹佑寧和許富凱則是膳食組，曹佑寧透露：「煮菜時萬一狗狗尿尿就顧不到，每次看到陶子姐搶先去做，會很不好意思。」陶晶瑩表示看到許富凱和曹佑寧在廚房忙裡忙外，曹佑寧又不小心被狗咬傷，都欽佩幾位年輕人的認真及努力。《哈囉！毛小孩》4日起每周六晚間8點在台視播出。