高雄17直播鋼鐵人想在林書豪4日抵台前夕拿下一場主場勝利，可惜台新夢想家偏不答應！夢想家3日靠著波因特攻下全場最高34分，另有12籃板、5助攻、3抄截、3火鍋的全能發揮，最後以106比101氣走地主鋼鐵人，鋼鐵人苦吞2連敗，目前2勝15敗續居墊底。

因傷缺席整整45天的鐵米，一開賽就帶領鋼鐵人打出11比2開局，儘管夢想家馬上追上，可是本季三分手感低迷(投47中7、命中率僅1成49)的呂政儒，突然找回三分準度，上半場三分球就投5中4，搭配鐵米、克拉索夫幫助鋼鐵人始終維持領先。

但在上半場結束前夕，波因特突然開始爆發，第2節包辦12分，帶領夢想家不僅追上，甚至取得6分領先，打完上半場，夢想家仍以60比56領先；夢想家繼續靠著波因特火力，打出16比7攻勢一度領先到18分，就算鋼鐵人想靠罰球追分也沒用。

鋼鐵人末節利用對方進攻效率降低，打出7比0猛攻縮小差距到個位數，甚到打到最後兩分半鐘，雙方只差7分，幸好林俊吉完成三分打止血，儘管接下來張傑瑋投進中距離，王律翔也投進三分球，不過夢想家仍然順利拖完剩餘時間把勝利帶走。