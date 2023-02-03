大陸央視新聞聯播報導，大陸國務院總理李克強3日主持召開國務院第八次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大一次會議審議的政府工作報告，決定將《政府工作報告（徵求意見稿）》發往各省（區、市）和中央國家機關有關部門、單位徵求意見。強調過去一年，經過努力，穩住了經濟大盤，經濟運行保持在合理區間。

李克強說，大陸國務院向大陸全國人民代表大會報告工作，是大陸《憲法》規定的重要職責，也是接受人民監督。要廣泛聽取意見、彙聚智慧，使政府工作報告更好反映工作實際和形勢要求。

李克強說，過去一年，中國大陸推動發展取得極為不易的新成就。面對疫情等超預期因素衝擊，果斷應對，靠前實施既定政策舉措，持續推進供給側結構性改革，及時推出穩經濟一攬子政策和接續措施，針對中小微企業、個體工商戶經營困難加大幫扶，針對有效需求不足多措並舉擴投資促消費，針對就業壓力強化穩崗擴就業，針對輸入性通膨壓力以糧食和能源為重點保供穩價。經過努力，穩住了經濟大盤，城鎮新增就業1200多萬人，居民消費價格漲幅只有2％，進出口增長7.7％，國際收支基本平衡，經濟運行保持在合理區間。

李克強說，過去5年極不尋常、極不平凡。有效應對風險挑戰，圍繞企業、商戶等需求實施宏觀調控，實行規模性減稅退稅降費等政策，以穩定市場主體來穩就業保民生。這個過程中，沒有持續大幅增加赤字，沒有超發貨幣，為穩物價創造了宏觀條件。推進改革開放，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，更大激發市場活力。加強促進創新、擴大內需、環境保護等工作，保障和改善民生。清醒看到，經濟社會發展仍面臨諸多困難挑戰。

李克強稱，隨著穩經濟一攬子政策措施持續發揮效應和優化調整疫情防控措施的落實，當前經濟運行正在回升。各部門要貫徹中共中央、大陸國務院部署，繼續抓好當前經濟社會發展工作，鞏固和拓展經濟運行回升態勢。

大陸國務院副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴和國務委員魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志等出席。