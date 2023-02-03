【惠文氣象報報】北東雲多偶雨 週六補班日全台轉陰 雨區擴

未來一周天氣不太穩定，東北季風將接續報到，氣象局表示，明天補班日（2/4）第一波東北風使得北部、東半部有雨，周日元宵節（2/5）雨區擴大，中部以北、東半部綿綿細雨，到了下周二（2/7）又有東北風抵台，迎風面雨勢顯著，雖然下周四（2/9）雨勢趨緩，但預估隨即又有一波東北風報到。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，直到下周一（2/6）前的降雨都是「下下停停」不會有強降雨，且雨帶較為偏北，主要影響北、東部，其次才是中部，「缺水的南部在雨帶邊緣，看來降雨很有限」。

氣象局資料顯示，明日水氣比今日更多，各地雲量增加，北部及東半部地區不定時有局部降雨，尤其大台北及宜蘭降雨持續；而受東北季風影響，各地夜間至清晨偏冷，西半部及宜蘭低溫約15度，白天北部及宜花高溫18到21度間，其他地區高溫上看25度，南部局部地區甚至可達27度，日夜溫差大。

氣象局預估未來一周降雨趨勢，6日將有鋒面通過。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員曾昭誠預估，下周日元宵節（2/5）東北季風減弱及華南雲雨區東移，中部以北、東半部局部短暫雨，將出現綿綿細雨天氣；下周一（2/6）鋒面通過，中部以北、東半部有陣雨，其他地區多雲。

下周二至下周四（2/7~2/9）華南雲雨區的影響減弱，將再迎接一波東北風，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區普遍多雲到晴，下周五（2/10）東北季風增強，北部、東北部也會隨之轉涼。