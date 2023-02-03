美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣，許多人也開始擔憂此舉恐讓台海又再度升溫。對此，前立委郭正亮今（3）日就表示，「如果中國大陸真的宣布軍演，美國能排除軍演嗎？排除軍演等於形同戰爭」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中指出，「麥卡錫是不可能突然來的，因為亞洲第三國不願意讓他當作過渡國，人家不願意捲入台海戰爭，所以麥卡錫只能去關島，那議長的行程是公開的，當他飛到關島人家就知道他要幹嘛了，不可能隱密的」。郭正亮也坦言，「麥卡錫若是不怕中國大陸，就會要坦蕩蕩來，不可能突襲」。

郭正亮也接著分析，「而解放軍不管做什麼動作，都不容易讓台灣人真的有感，因為台灣人不可能看到，比如說無人機或戰鬥機飛過台灣，台灣民眾並沒有看到，我們的空軍也不會去跟它交戰」，因此郭正亮認為「不管中國大陸做什麼動作，都不會有事，因為台灣人看不到」。

郭正亮最後也擔憂「解放軍會不會讓麥卡錫進不來？那才是麥卡錫該擔心的，中國大陸如果真的不讓麥卡錫進去，我們真的是沒輒，如果中國大陸真的宣布軍演，美國能排除軍演嗎？排除軍演等於形同戰爭」。