不少人騎車、開車在巷弄道路要到主幹道時，因為所在地區是支線道，因此常會看見地上有個「停」字表示要停止後在前行，然而，就有女騎士在某支線道與主幹道看見了「停」字，但是這字似乎少了不少部位，讓她笑稱「差點忘記這字到底怎麼寫」；對此網友也表示「好像對又好像不對」、「漆成這樣要扣錢嗎？」。

一名女子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片；從照片中可見，畫面中是在某巷道口，由於前方是主幹道，而女子拍攝的區域是支線道，因此，在柏油路上寫著一個停字，以表示停車在開，但是，這個「停」字卻寫錯了，也讓原PO在貼文寫下「差點忘記這字到底怎麼寫」。

女騎士因為在支線道，發現停止線前的標示「停」字少了許多筆畫，讓她笑翻差點忘記這字怎麼寫。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「口位不對」、「當我佇立在窗前，你越走越遠」、「大概就是『停不佇』的意思」、「誇張了」、「要不要讓專業的來？」、「這是擰的部分」、「少了冖」、「好像對又好像不對」、「漆成這樣要扣錢嗎？」。